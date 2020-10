Вишол октоберски МАК

НОВИ САД – Тих дньох вишло октоберске число младежского часопису МАК, а „У фокусу” му розгварка зоз Любомиром Сталевичом зоз Коцура и його фотоґрафиї, як и розгварка зоз всестраним штредньошколцом Павлейом Венчельовсковим зоз Руского Керестура.

„МАК-ов колаж” пише о Милици Кнежевич з Керестура и продукованю меду, а у „Куцику совитох” розгварка зоз Марияну Павлович о принципох йоґи.

„Швет науки и технолоґиї” представя трох школярох I-1 оддзелєня рускей Ґимназиї, a „Спорт и рекреация” успишного бициґлисту Александра Романа, родом зоз Шиду.

И у тим чишлє мож ришиц тест у рубрики „Упознай себе”, пречитац о чим писали млади новинаре зоз радио емисиї „АЛТ шоу”, як и поезию младих авторох.

