НОВИ САД – Нєшка, 28. новембра, з друку вишол Руски християнски календар за 2021. рок. И того року, Календар ше зявює як заєднїцке виданє НВУ „Руске слово” и Християнского часопису „Дзвони”. Обсяг му 296 боки.

З оглядом же у 2021. року означуєме и 100-рочнїцу першого Руского календара, у виданю Руского народного просвитного дружтва, у тим Календаре за 2021. рок обявюєме як окремни прилог и фототипске виданє того першого Руского календара же би нашо читаче могли видзиц и пречитац як ше роздумовало и писало пред 100 роками.

Окрем того дарунка читачом понукаме и даскельо интересантни теми. У рубрики Рочнїци и ювилеї пишеме о 75-рочнїци Руского слова, та з тей нагоди, окрем пригодного тексту о Руским слове, хтори подписує директор др Борис Варґа, представяме и наградзених сотруднїкох. У тей рубрики пишеме и о 150-рочнїци народзеня и 95-рочнїци од шмерци Володимира Гнатюка, а текст подписує проф др Янко Рамач, як и пригодни текст о 100-рочнїци Руского календара од Миколи М. Цапа.

Надалєй, Календар нам понука тексти о култури у року пандемиї од Оленки Планчак Сакач, вец статю о будованю будинка Емаус при Водици, хтори подписує о. Михайло Малацко, а статю о тим як функционовала наша Церква у чаше пандемиї, подписує о. Владислав Варґа. Тексти зоз обласци Духовного живота подписую и о. Юлиян Рац, о. Дарко Рац и о. Михайло Шанта, а статї зоз обласци Нашей прешлосци подписую мр Славомир Олеяр и о. Владимир Еделински Миколка.

У Календаре мож пречитац литературни прилоги наших писательох, прилоги зоз обласци Руснаци у швеце, зоз обласци филозофиї Мирослав Кевежди потписує статю под насловом Филозофия пандемиї, вец єст прилоги зоз обласци психолоґиї, здогадованю на покойних наших преднякох, спорту и гумору.

Календар по цени од 500 динари мож купиц у НВУ „Руске слово” у Новим Садзе, як и при заступнїкох „Руского слова”. У Руским Керестуре у дописовательстве и при Ксениї Макаї Орос (Иви Лоли Рибара 148/а, 025/703-757 и 064 0666 884); у Коцуре при Милки Фейсовей, (062 851-03-41), у кнїжкарнї; у Дюрдьове при Звонкови Салаґови (Светозара Милетича 25, 021/838-055); у Вербаше при Миронови Нярадийови (Сивч Йовґена 86, 064/120-2607); у Кули при Елемирови Мудрого (Блок 6/а, 025/721-404); у Шидзе (Беркасово, Бачинци, Бикич Дол) при Владимирови Гарвильчакови (Сави Шумановича 129/а, 062/440-974) у Петровцох, при Желькови Гаргайови (Матиї Ґубца 1, 99385-32-554-152).

Од пондзелку, 30. новембра, Календар годно лупиц и прейґ нашого сайту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)