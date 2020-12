Влада на штварток: Погосцителє по 17 годзин и „клатка” през викенд

БЕОҐРАД – Погосцительни обєкти и обєкти услужних дїялносцох годни робиц роботнима днями лєм по 17 годзин, а през викенд нє годни вообще робиц, то єдна зоз нових мирох хтори предложел Кризни штаб, а хтори Влада, як преноши сайт Радио-телевизиї Войводини, прилапи на схадзки на штварток.

Нови мири ступя на моц од пиятку 4. децембра, а одноша ше на шлїдуюце:

– предавальнї поживових артиклох можу робиц кажди дзень по 21 годзину, уключуюци и викенд;

– апатики, бензински пумпи за точенє горива и обєкти доручованє поживи прейґ курирох можу робиц нєогранїчено, седем днї у тижню;

– театри и биоскопи можу робиц кажди дзень по 17 годзин, уключуюци и викенд;

– пияци роботнима дями можу робиц реґуларно, а през викенд од 6 годзин рано по 15 годзин;

– погосциотельни и тарґовински подприємства, ресторани, кафичи и бари, клуби, тарґовински центри, локали за бависка и бависка на щесце, предавальнї и шицки други предайни обєкти, козметични и фризерски салони, салони красоти, фитнес центри, терховальнї и вежбальнї, спа центри и базени можу робиц роботнима дями по 17 годзин, а през викенд вообще нє можу робиц (од пиятку од 17 годзин до пондзелку на 5 годзин рано).

Зоз тим роботни час додатно скрацени за єдну годзину, зоз забрану роботи през викенд.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)