Воля божа и благослов фамелиї

У авґусту того року новосадски парох о. Юлиян Рац преславел два рочнїци. У його 66-им року живота наполнєли ше и 20 роки його священства. У истим мешацу пред двома децениями у Руским Керестуре тедишнї владика кир Славомир Микловш пошвецел го за священїка и поставел за капелана у його родним валалє.

Рускей явносци добре познате же окрем священїцкого повoланя, о. Юлиян пред тим робел як професор у велїх школох, бул активни у дружтвеним, спортским и културним живоце, нє лєм у своїм валалє. Любопитлїви яки бул, опробовал ше и у новинарским ремеслу и як и сам раз припознал, 24 годзини му нє було досц же би шицко розпочате и закончел.

ОДХОД ДО РИМУ

Кед бешеда о священїцкей драги пароха Юлияна, вец ше треба врациц велї роки назадок кед ище як штернацрочни хлапец рушел на драгу до Риму. Нє бул теди сиґурни же ше опредзелї за священїцтво у класичней Ґимназиї хтора пририхтовала младих за священїкох, гоч ше то нє мушело постац.

– Теди сом сцел буц учитель, або наставнїк, то ме якош баржей прицаговало, алє кед сом як хлапец пошол до Риму, у таким амбиєнту яки бул у малей семинариї, а окреме на Филозофиї у велькей семинариї, сиґурно же сом роздумал и о священїческей драги. Та, заш лєм ше ми видзело же сом якош нєдостойни того поволаня, же сом нє годзен, чи я то будзем чесно робиц… Як матурант сом уж надумал же пойдзем по спомнутей драги священства, питанє було лєм єдно, чи до Заґребу, чи до Риму. А кед ше после другого року на Филозофиї требало опредзелїц за теолоґию, знал сом же заренко поволаня у мнє було, лєм кус-покус дозревало же би на концу випукло – гвари о. Юлиян Рац.

ПРЕВЛАДАЛИ ЯЗИКИ

Паноцец закончел два роки у Риме и нашол ше на студийох класичних язикох италиянского и латинского. Пред тим як дипломовал, почал робиц як професор у керестурскей Ґимназиї.

– Почал сом робиц, оженєл сом ше, пошол до войска… Зохабел сом шлїди и у култури, и у спорту, нашол сом ше аж и у новинарским ремеслу, алє сом нє могол шицко тото постарчиц и охабиц дакус глїбши шлїд. Мой син як малючки указал раз з пальцом на школу и гврел – ту мой тато бива… З дому сом одходзел вчас, врацал ше позно вноци – памета наш собешеднїк.

ПРЕДЛУЖЕЛ ТАМ ДЗЕ ЗАСТАНУЛ

Дзеведзешатих рокох на Кирбай до Керестура приходзи преосвящени владика кир Савомир Микловш и бешедує з о. Юлияном хтори уж теди бул абсолвет на Теолоґийно-катехетским институту.

– Бешедовали зме о шицким, о тим же ше виронауку уводзи до школох… А вец сом ше владикови опитал же як бим могол помогнуц церкви и врациц єй тото цо до мнє укладала. Попатрел на мнє и гварел ми: „Предлужцe там дзе сце станули”. Зрозумел сом цо то значи, пришол дому и тото гварел супруги. Oдповедла ми же ше давно модлєла одац ше за священїка… Пошол сом на студиї теолоґиї до Заґребу.

Барз швидко о. Юлиян Рац закончел студиї, пошвецени є и поставени за пароха у своїм валалє, на керестурскей парохиї. Тото цо у тот час зробене, нє мож лєм так нашвидко начишлїц: обновена Водица, справена крипта, будинки парохиялного Каритасу…

– Шицко ше саме з Божу помоцу поскладало и реализовало, гоч мушим повесц же сом по пошвецаню бул препущени Божей волї и нїч нє очековал. Достал сом декрет же ту, у Керестуре починам службовац и припознавам, злєкол сом ше пре познати обовязки на парохиї, а найбаржей од своїх собратох священїкох як на тото буду патриц.

За тото цо зробене вельки заслуги ма Церковни одбор хтори вєдно зо мну ришовал проблеми. Мушел сом ше зачириц до тих проблемох и глєдац средства дзе ґод мож. Паметам же би нє було так да нє було добротворох, так зме и закрили Водицу, алє и нє лєм тото… Теди наш Каритас добре робел и я лєм предлужел шицку тоту роботу, нє тельо дзекуюци мнє, алє дзекуюци, насампредз, добротвором з Италиї котри збудовали Дом Каритасу, а и крипту о хторей зме длуго роздумовали. Кед слово о средствох, владикове ту у шицким помагали – толкує нєшкайши парох новосадски.

ЧЕЖКО БУЛО ЗОХАБИЦ ВЕРБАСКУ ПАРОХИЮ

Од 2008. року о. Юлиян Рац одходзи на место пароха до Вербасу, и окрем духовней и пасторалней обовязки, и там требало пооправяц церкву, гоч парохиялни дом бул нови новучки.

– Бул то можебуц и найкрасши период у моїм службованю. Вербас мале место, а людзе, окреме одборци, були барз отворени, нєпреривно сцели цошка робиц, кончиц… Барз зме добре сотрудзовали и з Малийову учительку хтора на парохиї учела дзеци по руски, а я преподавал виронауку и почал писац виронаучни учебнїки за нашо дзеци. Так зме ше зожили и зоз дзецми, и зоз людзми у Вербаше же ми нє було лєгко зохабиц тоту парохию – щири паноцец.

Велї красни памятки о. Юлияна вяжу за период службованя у Вербаше, хтори тирвал пейц роки. Уж у септембру 2013. року владика кир Георгий Джуджар о. Юлияна Раца поставя за пароха на новосадскей парохиї Святих апостолох Петра и Павла. Паноцец Рац прилапел нову длужносц.

– Анї сом у сну тото нє подумал, гоч сом знал же ше теди паноцец Роман Миз рихта до пензиї. Знал сом и тото же кед владика зосце же бим прешол до Нового Саду, свой живот иншак унапрямим. И праве ше так и случело. Було то за мнє нєсподзиванє, алє сом службу прилапел, и ниа, ту сом и нєшка – гвари о. Рац.

У Новим Садзе ше теди случовали велї важни процеси у вязи зоз реституцию церковного маєтку, церква ше питала оправяц, а требало ше пошвециц и духовному боку. Зоз шицким ше требало знац ношиц, а окреме з тим же у новим штредку велї млади и дзеци нє зажили духовни живот у своїх фамелийох. У церкви и на парихиї новому паноцови праве тото найбаржей хибело.

О велїм роздумовал нови паноцец, и як прицагнуц дзеци на парохию, и на кого ше годзен опрец, як служиц службу, цо треба пооправяц, а цо записац на папер и охабиц будуцим ґенерацийом… Престал робиц у школох, пошол до пензиї и могол ше ище баржей пошвециц духовному животу и церкви. Пре ситуацию зоз вирусом корона, ище баржей ше застарал.

У БОГА ШИЦКО МОЖЛЇВЕ

– При старших усадзени страх, и вони до церкви нє приду. А кед нє приду тоти цо без молитви нє можу, два трецини церкви празне. И то ме найбаржей болї. Нє знам же хто будзе тот хто тих цо без церкви нє можу, заменї. Нє оптимиста сом кед на тото подумам. Алє, у Бога шицко можлїве – гвари на концу о. Юлиян Рац хтори вше частейше шеда за стол и записує, смужки, призначки…

– Тото цо сом дожил и прежил кладзем на папер, охабим унуком же би мали чувство нє лєм ґу преходному, алє же би любели тото цо нє преходне. Пишем о духовносци нашого народу. То жаданє мойого предходнїка о. Романа котри ми зверел тоту роботу. Покус виглєдуєм, велї обласци, и хорске шпиванє, и вирски живот… Тема широка и глїбока. Вельо сом написал, а мало одишол – твердзи паноцец з хторим ше после прейдзених двацец рокох врацаме на сам початок, на тото без чого нє могол – на священство.

– То сполнєнє и волї Божей и благослов за цалу фамелию – прешвечени на концу парох новосадски Юлиян Рац.

ПРЕЙДЗЕНА ДРАГА

Отец Юлиян Рац класичну ґимназию закончел у Папскей семинариї святого Йосафата у Риме, после чого ше уписал и на Богословски универзитет Урбаниянум у Риме. Там закончел дворочни студиї филозофиї, а предлужел их на Филозофским факултету у Заґребе дзе закончел италиянски язик и литературу и латински язик.

Почал робиц як професор латинского язика у Руским Керестуре, а преподавал и руски язик. Бул и о. д. директора Штреднєй школи у Керестуре, а єден час преподавал и у ґимназиї у Оджаку. Дзеведзешатих рокох ше уписал и закончел Катехетско-теолоґийни студиї на Теолоґийно-катехетским институту Суботица Нови Сад.

У велїх обласцох дружтвеного живота бул активни, и после велїх рокох предлужел давно претаргнути богословски студиї. За паноца є пошвецени пред двацец роками. Нєшка службує у Новим Садзе.

ПОДЗЕКОВНОСЦ

– Кед сом ше пошвецал за священїка, подумал сом най ми Бог да славиц голєм єдну або два рочнїци, 5 або 10 роки. А ниа, Господь Бог ми дал дочекац и 20-рочнїцу священства и барз сом му подзековни же ми оможлївел тото служенє котре нєзвичайне – служиц Господу Богу, людзом и церкви источасно служиц и нашому дружтву…

За тоти 20 роки комушик сом помогнул, прейґ Бога виратовал велї души, и на тим сом Богу наисце подзековни.

ДЗЕЦИ И УНУЧАТА

Познате же син о. Юлияна, о. Дарко тиж священїк и давно рушел по оцових шлїдох. На питанє о. Юлияна же як на тото патри, одвитовал же и то Божа воля и Його дарунок нашому народу. Дзивка у Швайцарскей, закончела академию оперского шпиваня. Ма два мали дзивчата и у тей хвильки нє наступа.

– Маме пецеро унучата, двох хлапцох и три дзивчатка. Андрей и Антония уж ходза до школи, а ту и Карло, Ксения и Анна. Як и кажди дїдо и баба, цешиме ше у нїх, и у тим як рошню…

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)