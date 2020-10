Всоботу отримана видео проєкция Националней страґедиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Трецого вечара 52. Драмского меморияла Петра Ризнича Дядї приказана видео-проєкция представи Национална страґедия, автора и режисера Славка Ороса, у продукциї РНТ Петро Ризнич Дядя у сезони 2013/14. року.

Присутна публика ше могла здогаднуц на тоту винїмкову представу нєзвичайней драматурґийней форми хторей циль на забавни и гумористични способ указац на велї заблуди и стереотипи и менталитет нашей рускей заєднїци, алє и ширшей заєднїци у хторей ту жиєме, през асоцияциї на актуални збуваня у дружтвено-политичним живоце.

И тота проєкция отримана з почитованьом предписаних защитних мирох.

