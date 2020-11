Вше векша гужва опрез жабельскей ковид-амбуланти

ЖАБЕЛЬ – До централизованей ковид амбуланти Дома здравя Жабель посила ше шицких пациєнтох котри маю симптоми вируса Ковид-19. На тим месце ше окончує тестиранє, а гевти котри маю симптоми совит можу достац и на телефон. За препатрунок нє потребна кнїжочка, алє потребни даєден други документ пре идентификацию.

Ковид-амбуланта ше находзи у дворе Дома здравя у импровизованей амбуланти, у вельким контейнеру котри пририхтани за тоту намену. Ковид-амбуланта роби од седем рано по петнац годзин пополадню през тидзень, а соботу и нєдзелю од седем до тринац годзин пополадню. Контакт телефон ище вше исти 064/805-72-36.

Вчера поставени и шатор же би ше тоти котри чекаю препатрунок або тестиранє мали дзе склонїц од дижджу або витру.

