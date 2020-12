Гайд, ознова!

„Нова тура – нова авантура!” Юпи, ознова зме шицки комплетно онлайн. Остатнї осем мешаци ше шицки константно прилагодзую новей ситуациї, односно новей нормалносци. Так ше меня роботни час, уводзи ше робота зоз обисца за професиї дзе ше то може оможлївиц, комбинує ше одход на роботне место и робота з дому там дзе то нє так єдноставно.

Так, як цо знаме, ище ше у марцу мешацу просвита преселєла на телевизию и на рижнородни платформи. Од септембра мешаца ше у школох робело и у порядней настави и прейґ ґуґл учальнї. Тераз ше векшину школярох преселєло на онлайн платформу, док младши школяре ище ходза до школи. Цала тота ситуация виволала розлични реакциї цо при самих просвитних роботнїкох, цо при родичох котрим дзеци ходза до школи. Наставнїки и старши основци ше ище вше прилагодзую до системи школованя на далєко. Гоч у тей „новей тури” прешло лєм тидзень-два, уж мож обачиц же єст почежкосци, окреме у фамелийох дзе єст вецей дзеци школского возросту. Шицки зме свидоми того же епидемиолоґийна ситуация диктира темпо и способ каждодньового живота и же ше обисца попри места за биванє и одпочивок претворели до роботного и едукативного простору, канцеларийох и учальньох, дзе ше место учебнїкох хасную компютери, таблети и мобилни телефони. Тоти такв. „ґаджети” нєобходни за даяки елементарни условия за школованє на далєко, алє су и додатни трошок, односно вдеренє по родительскей кишенки.

Даєдни ше поносую же им хиби школа. Окреме найгорше школяром пиятих класох. Прешлого року вяри були послани дому, учиц ше онлайн. Того школского року су подзелєни по ґрупох. Так и першокласнїки. Велї ходза до истого оддзелєня, а анї ше нє упознали. Понеже тераз годзини буду онлайн, у виртуелней учальнї, голєм ше годни видзиц зоз парнякакми котрих нє видзели хто зна од кеди. Акцент ше кладзе на саму онлайн наставу же би ше реализовала з помоцу информацийно-комуникацийних технолоґийох по утвердзеним розпорядку. Так як кед би школяре на настави були. Зоз приявйованьом до виртуелней учальнї, школяре маю можлївосц у реалним чаше комуниковац и учиц ше. Кажда активносц ше провадзи и призначує гоч и сами условия нєтипични за векшину учашнїкох.

Як часто знам повесц, у шицким цо ше збува, та так и у тим, просто хиби поступносц. Преход зоз древянкох (табли и крейди) до виртуелней учальнї нє идзе шицким так лєгко. Же би таки способ ученя бул удатни, муша ше велї ствари попровадзиц, алє єдно остава навики исте. Хто ше сце учиц, найдзе способ, а хто нє сце, найдзе вигварку.

Було вшелїяки ситуациї у тей держави. Було и бомбардованя, и рестрикциї. Шедзело ше и у жимней школи и учело ше. Яки условия були, так ше прилагодзовало. На концу концох, як и у шицким, та так у тим – час укаже свойо же кельо ше нам шицко тото удало, а кельо нє. Вшелїяк, образованє би нє шмело заоставац, нє шмело би ше престац зоз ученьом, бо без порядного образованя останю празни главки, а як знаме, зоз празнима главками нє дойдземе нїґдзе.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)