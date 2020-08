Горуца кромпля, а може и косц

Тих дньох школи мали обовязку анкетовац родичох же як сцу же би їх дзеци ходзели до школи у наиходзацим школским року. Понукнути два модели, основни и комбиновани. Цо ше дотика основней школи, опредзелєли ше за основни модел котри подрозумює наставу у школи. Комбиновани подрозумює наставу раз у школи, раз зоз дому. Ище и дати напрямки як безпечно треба зорґанизовац таку наставу котра по основним моделу. Дзе єст дзеки, єст и ришеня. Медзитим, у такей ситуациї, сама дзека просто нєдостаточна.

Треба попровадзиц шицки напрямки же би шицко функционовало и же бизме шицки остали здрави и нє пооберали ше. Дзелєнє на ґрупи, дзелєнє на змени, скрацени годзини, дезинфикованє простору, умиванє рукох, обовязне хаснованє маскох, друженє и комуникация на дистанци, нє дорушовац ше медзисобно, шедзенє по одредзеней квадратури, єдни ходза по правилу по правим боку, врацаю ше по лївим… То препорученя котри сцигли зоз Министерства.

Шицко би то можебуц и було у шоре, кед би наш министер просвити (ознова) нє руцал чи косц, чи горуцу кромплю медзи просвитних роботнїкох и родичох, та сам зоз себе знїма кажду одвичательносц. Кажду. Кед родитель пошлє дзецко до школи и кед ше похори, хто прето будзе виновати? Родитель, бо го там послал, а родительови будзе виновати наставнїк, бо, озда, нєдостаточно мерковал на ньго. Кед дзецко останє дома, (тот сценарий зме, нажаль, шицки дожили), слабо научи, або обкерує роботу, або му дахто други пороби, а заш ше родичи буду трапиц. И хто прето будзе виновати? Родитель, бо зохабел дзецко дома, а заш родительови виновнїк будзе наставнїк, бо го на таки способ нїч нє научел.

Дати вибор родичом медзи подлим и горшим. Нєт ту добре або нєдобре. Свидоми зме шицки же ше ґу такей ситуациї кажде муши прилагодзиц, а зоз цильом голєм привидного функционованя образовней системи. Питам ше же у такей орґанизициї котра школом наруцена, докля то так годно функционовац. Видзи ми ше же министер вообще нє свидоми того же дзеци живи єства котри любя бегац, бавиц ше, комуниковац, дружиц ше. Вони анї нє бабки, анї нє роботи же би як програмовани сподоби крачали, ставали, шедали, дихали и лїґали по команди, теди кед ше им так пове.

Було би добре кед би министер бул хтошка хто наисце и робел у школи зоз дзецми, а нє бул лєм менаджер приватней школи, та би озда и похопел кельо така орґанизация чежко виводлїва. Понеже тераз пандемия, треба буц свидоми же ше нє роби у нормалних обставинох, а анї на способ на яки зме потераз були звикнути. Тото цо ясне яґод дзень же анї министерство, анї держава нє маю нїяки конструктивни план, окрем того цо уж роками систематично робя, а то же би направели проблем и нєпорозуменє медзи наставним кадром и родичами, прето же лєм так годни системски упрепасциц ище того кус доброго цо остало.

Директор наисце тот котри, у принципу, менаджер, алє у тим случаю зоз божу помоцу. Прави ше спейс шатл без алату, без материялу. Понеже нашому министрови звичай обвиньовац других за свойо препущеня и гришки, уж можеме обчековац його типичну реакцию у случаю же настаню даяки проблеми (а настаню, ту нєт полемики), озда такой у перших двох тижньох. А вец ше можеме врациц на гевто старе – знаходз ше яґод лєм знаш, тиж зоз божу помоцу.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

