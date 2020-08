Госци нападали, Русин давал ґоли

РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше коло у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор бавяче ФК „Русинˮ одбавели внєдзелю, 16. авґуста, кед однєсли побиду над ФК „Кулпинˮ з резултатом 5:3 (2:1).

У 21. минути мрежу госцох „началˮ Саянкович зоз асистенцию Бранковича, а нєодлуга и госци виєдначели.

Найпрешвечлївше бице зоз коло 30 метерох у першим полчасу виведол Бранкович, кед лабда одскочела опрез самого ґолмана, хтору було чежко одбранїц, но ґолман заш лєм пременєл напрям лабди, та место до ґолу, лабда пошла до корнеру.

Нове помоцнєнє Русину, бавяч Душан Даноєвич зоз Кули, прекрашнє з правого боку поцильовал Раца, хтори потим з прецизним бицом звекшал резултат на 2:1.

У другим полчасу, у 62. минути, Рац дал свой други ґол зоз 11 метерох, понеже госцуюци бавяч бавел зоз руку. У 53. и 65. минути за шором два ґоли дал Душан Даноєвич зоз чим такой у першим колє потвердзел свою класу.

Русин наступел у составе: Йовица Калинич, Александар Кочиш, Боян Голик, Реля Ланчужанин, Боян Надь, Матей Саянкович, Филип Вуйович, Деян Будински, Боян Бранкович, Иван Рац, Душан Даноєвич, а на замени Филип Тома, Срдян Дюканович, Иван Будински, Димитриє Шарац, Иґор Маньош и Желько Виславски.

На домашнїм терену, на Ярашу, пре ище вше запровадзени забрани сходу векшого числа людзох, дошлєбодзене було присуство до 30 найвирнєйших Русинових навиячох.

Шлїдуюце коло Русин одбави на нєдзелю, 23. авґуста, у госцох процив ФК „Маґличˮ.

