Гумор Адоряна Чизмара

Нєзвичайни креациї фото и видео-знїмкох Aдорян Чизмар зоз Коцура, почал монтирац у карантинских дньох и класц на свой особни Инстаґрам бок.

Карантински днї Адорянови помали преходзели, та надумал видумовац рижни видео-знїмки и филтери на популарней дружтвеней мрежи, Инстаґрам. Як гвари, у такей забави час му ,,прелєцел”, а и нє було му допито. Вон лєм жадал патриц шмишни знїмки, а нє находзел нїч цо би му було по смаку, та вец свойо идеї пренєсол на екран и сам викреїровал тото цо йому самому шмишне.

– Монтиранє наисце єдноставни процес на мобилним телефону и на рижних апликацийох. Лєгко мож злучиц видео-знїмок, або клип зоз тоном. Тото цо дакус чежше, то пренайсц материял. Кед видзим интересантни видео, подумам же би то було добре уклопиц зоз даєдну реплику зоз представи хтору сом давно одпатрел, вец ше здогадуєм дзе и кеди сом ю патрел, хтора драмска ґрупа ю бавела, дзе можем найсц тоту представу зоз хторей ми треба одвитуюца реплика, алє до шицкого укладам труду док ше ми добре нє уклопи – толкує Адорян.

Теми обявох, як гвари, рижни, алє найчастейше вишмеює политичарох, и рижни обставини коло нас, инспирую го и нашо манифестациї и писнї, тиж направел и филтер на Инстаґраму дзе кажде може опатриц як би му швечело нашо народне облєчиво.

– Кед слово о моїх коментарох, лєм єдна особа ше увредзела, други коментари були вше позитивни, нїхто ше до тераз нє чувствовал окреме преволано, а нїхто ше ми анї нє явел з даяку неґативну критику. Думам же людзом таки монтажи интересантни. Гумор кажде иншак доживює, од давен-давна ше о тим бешедує и то нормална ствар. Я наприклад, перши емисиї ,,Ступидентох” нє барз розумел, кед поровнам з тима остатнїма, початни емисиї ми вельо лєпши. Можебуц прето же Андрей указал дакус вецей „скори”, углавним, поручел бим им най предлужа робиц, бо су дакому инспирация – гвари Чизмаров.

Формовани идеї и плани за Инстаґрам Адорян гвари же нє ма. Кед наидзе на дацо цо му интересантне, у хвильки достанє идею и так настанє и нови клип, або слика. Кажде хто жада може на дружтвеней мрежи Инстаґрам поглєдац Адорянов профил и там поопатрац його креациї.

