Дакедишнї Русиновец найлєпши процив „своїхˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – У остатнїм, 17. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русину внєдзелю 22. новембра, у госцох одбавели змаганє зоз ФК „Славияˮ зоз Пиньвиц. Конєчни резултат стретнуца ФК Славия (Пиньвиц) – ФК Русин 4:2 (2:1).

Уж на самим початку першого полчасу, у озбильнєйшим нападу, Срдян Дюканович дава перши ґол за Русин, медзитим, нєписане спортске правило хторе гвари же, бавяч хтори зоз своєй екипи прешол до другого тиму найлєпше бави праве процив бувших собавячох, потвердзело ше и на нєдзельовим змаганю, кед Деян Давидович, дакедишнї Русинов центерфор, а хтори тераз „бранїˮ белави фарби Славиї, дал два ґоли, зоз чим ше резултат швидко пременєл на хасен домашнїх.

Други ґол за Русин зоз пеналу дал Филип Вуйович, кед направени фаул над младим русиновим кадетом, Неманьом Ковачевичом.

На нєдзельним змаганю, домашнї бавяче достали и 3 жовти картони пре оштри, часто нєспортски подцаги, но то за нїх було менєй важне.

За Русин бавели: Калинич, Саянкович, Голик, Кочиш Вуйович В., Бранкович (Будински), Вуйович Ф., Даноєвич, Дюканович, Кулич (Ковачевич), Рац, Будински (Виславски).

После законченого 17. кола єшеньскей часци першенства, Русин зоз 32 бодами завжал 4. место на таблїчки. Од 17 одбавених змаганьох, у 11 однєсол побиду, у 5-ох бул поражени, 2 одбавел нєришено, а находзи ше и такой после першопласованей екипи зоз Станишичу по числу посцигнутих ґолох.

