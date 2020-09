Даниєла Штайнфелд госцинска на остатнїм вечару фестивала на Паличу

СУБОТИЦА – Документарни филм „Загой ме”, редительки Даниєли Штайнфелд премиєрно приказани у Сербиї пияток вечар на закончуюцим вечару Фестивала европского филма Палич у кину Абазия, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

После проєкциї Штайнфелдова зоз Мирославом Моґоровичом бешедовала о филму и присутней публики гварела же є барз задовольна же єй филм премиєрно приказани праве на Паличу.

– Тот фестивал розуми авторски филм, нови теми и понука нови перспективи публики. Тото ми окреме емотивна хвилька, бо мой оцец народзени у Суботици, моя баба ту жила и часц моєй фамелиї ище вше ту жиє. Ту сом як младша препровадзела вельо часу и вязана сом за тото место. Щешлїва сом же вельо мили людзe видзели тот филм и же сом почувствовала їх потримовку, гварела Даниєла.

Филм „Загой ме” приказани у рамикох фестивалскей селекциї Нови европски документарни филми як специялна проєкция. Тот филм гутори о пошлїдкох котри церпя жертви сексуалного насилства и гутори о интимних шведоченьох особох котри прежили тоту файту насилства.

Даниєла Штайнфелд бешедовала присутним же робота на филму тирвала 3 роки и прешла през комплексни продукцийни виволаня.

– Почало од идеї же бим зняла кратки филм котри би бул платформа за особи котри дожили сексуалне насилство. Жадала сом ше виражиц през їх гласи и приповедки. Бешедовала сом зоз коло 100 особами и вибрала централни особни приповедки. Други приповедки чуц у анимированих сеґментох филма як „хор”, гварела Штайнфелдова.

Даниєла и сама, як млада ґлумица у Сербиї, була жертва сексуалного насилства.

– У филму сом нє сцела бешедовац о своїм искуству, бо сом нє сцела зоз другима дзелїц свою приповедку. Алє сом у єдней хвильки похопела же особни угел барз важни, окреме патрачом. Жадала сом потолковац же до залїченя приходзи кед ше жертва ошлєбодзи и виприповеда свою приповедку без страху. То барз чежко, алє после того моц у їх рукох, гварела Даниєла.

Тогорочне 27. виданє Фестивала европского филма Палич тирвало од 12. септембра у орґанизациї Отвореного универзитету Суботица, у кину „ЕвроСинема” и „Арт кину Лифка” у Суботици, як и у кину „Абазия” на Паличу.

