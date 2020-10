Дарунки дзецом у Цицибану

РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох означованя Дзецинского тижня, керестурску дзецинску заградку Цицибан ПУ Бамби з Кули, вчера нащивели секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и директор ЯКП Руском Иґор Фейди и уручели им дарунки.

Дзецом у старших ґрупох подаровали сликовнїци и фарбянки, док наймладши рапухи яшелькових ґрупох достали лабди. Госцох дочекала директорка ПУ Бамби Снежана Булатович.

Як виявела, того року тота цалодньова дзецинска заградка зоз стараньом МЗ и Рускому, и з помоцу вецей донаторох поробели досц же би наймладшим витворели цо лєпши условия за їх квалитетне пребуванє у тей установи.

Як визначел секретар Пашо, на тот завод удало ше им звалїц дотирвали 11 метерови мурик и вибудовац нови, виняц дотирвале древо, санирац дзиру на дворе и обезпечиц два клими у старей часци будинку, а планє у дворе посадзиц и нови древка.

