РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох проєкту Стем учальня толеранциї у Основней школи Петро Кузмяк 28. октобра витворена мала гуманитарна акция. Помоц у школских ташкох и школским прибору достали дзешецеро школяре нїзших класох, з цильом же би були цо успишнєйши и витирвалши у своєй роботи.

Школяром хтори пришли зоз своїма учительками, дарунки придали координаторки проєкту СТЕМ учальня толеранциї Наталия Будински и Тереза Катона.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)