Два ребаланси буджета пре епидемиолоґийну ситуацию

НОВИ САД – У просторийох Руского културного центру у Новим Саду вчера, 15. децеебра, отримана дзевята порядна схадзка Националного совиту рускей националней заєднїци.

Члени Националного совиту з тей нагоди мали штернац точки дньового шора од хторих найзначнєйши тоти хтори ше одношели на буджет за 2020. рок.

Вивершни одбор предложел Националному совиту же би одлучовал о двох вариянтох ребалансу. Як потолковане, ребаланс буджету мушел буц принєшени на Финансийни план Совиту хтори вигласани у марцу, алє средства трошени иншак як су плановани пре епидемиолоґийну ситуацию яка застала шицких. У медзичаше, до Служби Совиту зоз Канцелариї за людски и меншински права прейґ хторей ше финансує совити зоз републичного уровня ище у октобре сцигла уредба о зменшаню буджету за 20 одсто. Познєйше, на сходзе представительох националних совитох у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ порадзене же ше Министерство будзе намагац заш лєм нє зменшац тогорочни средства опредзелєни националним совитом. З оглядом же ище вше нєт урядового сообщеня, двояки ребаланс прилапели и члени нашого Националного совиту.

У суми пенєжу розлика медзи двома ребалансами коло 1,2 милиони динари. Потераз, як поведзене на схадзки, сцигли октоберска и новемберска рата, а ище вше ше нє зна чи будзе и децемберска рата. Таки вименки у финансийним плану члени Совиту прилапели.

Подобни ребаланс, хтори тиж прилапени, мушел буц окончени и кед слово о Заводу за културу войводянских Руснацох. Односно, пре актуални обставини пре епидемию, дзепоєдни з планованих проєктох нє могло рализовац, та средства хтори им були наменєни унапрямени за доконченє и реализацию других.

З оглядом же зоз рахунка Завода за културу войводянских Руснацох преруцени средства наменєни за преселєнє и виплацованє обовязкох на рахунок Националного совиту, прилапена одлука о купованю другей часци хижи у улїци Матици сербскей число 15. Тота одлука приблїжела конєц преселєня НВУ „Руске слово” и Завода за културу. З пенєжом би ше виплацели такси и з векшей часци виплацела хижа, а остало лєм же покраїнска Влада обезпечела 10 милиони динари хтори обецала за адаптацию обєкта.

На схадзки Совиту члени прилапели и дали позитивни думаня о вецей кадрових переменкох, як и согласносц на пременки Статута НВУ „Руске слово”. Пременки Статута ше одноша углавни на технїчни питаня хтори настали пре преселєнє Установи.

