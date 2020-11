РУСКИ КЕРЕСТУР – Явне комуналне подприємство Руском тих дньох окончело дезинфикованє явних установох у Руским Керестуре.

Дезинфикованє окончене пре розказ Кризного штабу Општини Кула, а пре погоршану епидемиолоґийну ситуацию у тей општини.

Подприємство Руском окончело дезинфикованє вецей явних установох медзи котрима Пошта, амбуланта, полицийна и автобуска станїца, пияц и други явни поверхносци.

