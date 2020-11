Дзень општини Жабель означени символично

ЖАБЕЛЬ – Шветочна академия з нагоди означованя Дня Општини Жабель отримана на Митра, внєдзелю, 8. новембра, алє у иншакей орґанизациї як потераз пре мири зопераня ширеня вируса Ковид-19.

Того дня, пред шветочносцу отримана схадзка СО Жабель на котрей прилапени вецей точки дньового шора, а медзи нїма и три предкладаня за Митрово награди котри предложела Комисия за додзельованє Митрових наградох, а хтори после схадзки и додзелєни.

Митрову награду, диплому и пенєжну награду достал Дом здаравя Жабель за ажурносц у помаганю гражданом под час пандемиї. Митрову грамоту достал Д.О.О. „Чакара промет” зоз Дюрдьова, котре под час позарядового стану обезпечело защитни маски, рукавици и средство за дезинфекцию за волонтерох котри помагали старших гражданох. Митрово подзекованє достало Здруженє „Креативна роботня Ґосподїнци” зоз Ґосподїнцох чийо членїци за роботнїкох у општинских явних установох безплатно зошили коло шейсц тисячи памучни маски. Шили их вяри и влєце, а одпочали вяри, теди кед их було чежко найсц купиц.

