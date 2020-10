ДЮРДЬОВ – З нагоди 23. октобра, Дня ошлєбодзеня Дюрдьова у Другей шветовей войни, будзе положени венєц на памятнїк погинутим борцом у НОВ у центре опрез основней школи.

Сход будзе опрез будинка Месней заєднїци Дюрдьов на 9,50 годзин, потим ше традицийно прешейта у колони по памятнїк дзе будзе положени венєц.

