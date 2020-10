Дзень ошлєбодзеня Нового Саду як датум хтори опомина и здогадує

НОВИ САД – З нагоди означованя 23. октобра – Дня ошлєбодзеня Нового Саду, на спомин теметове як знак здогадованя на погинутих борцох Народно-ошлєбодительней войни од 1941. по 1945. рок, вчера венци положели городоначалнїк Милош Вучевич, предсидателька Скупштини Городу Нового Саду Єлена Маринкович Радомирович, як и представителє Городского одбору Союзу здруженя борцох Народно-ошлєбодительней войни, представителє Войска Сербиї и Орґанизациї резервних воєних старшинох Городу Нового Саду, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

– Нє дошлєбодзиме же би цинь забуца спаднул на геройство и безсмертни дїла наших предкох, знаних и нєзнаних юнакох, хтори вивойовали шлєбоду за наш город 23. октобра 1944. року. Зоз полним почитованьом, почитуюци їх надлюдски усиловносци и найвекшу можлїву цену яку плацели, нєшка жиєме и любоморно чуваме тото цо нам охабели як їх леґат. Нєшка жиєме у других обставинох, воюєме у цалком других биткох, зочуєме ше зоз процивнїком на ґлобалним уровню, як цо коронавирус, алє нє забуваме през цо наша жем и наш город преходзели штредком 20. вика, гварел медзи иншим з тей нагоди городоначалнїк Нового Саду Милош Вучевич.

