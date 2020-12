Дзецом представена фото-вистава „Руски дзивки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вистава фотоґрафийох Руски дзивки у народним облєчиве фотодокументаристи Петра Дешича отворена вчера у голу Основней и штреднєй школи Петро Кузмяк, и представена є школяром нїзших класох.

О способе облєканя руских дзивкох у прешлосци цо представене и на фотоґрафийох школяром бешедовала Любица Няради, предсидателька Туристичного здруженя Руски Керестур и педаґоґиня у Школи. Вона з тей нагоди була тиж облєчена у народним облєчиве, а дзецом понукла же би на креативних роботньох зоз своїма учительками ище обробели тоту тему.

Школяре потим по ґрупох, зоз своїма учительками, поопатрали фотоґрафиї, а було их виложене 30, по виборе самого автора Дешича.

Вистава у Школи реализована зоз допущеньом педаґоґинї и Активу учтелькох, а з нагоди 10. децембра, Дня людских и меншинских правох, и присподобено епидемиолоґийней ситуациї, а нє так як плановене у самим проєкту.

По словох Нярадийовей, виставу годни видзиц и жителє Керестура, кед будзе Крачунски концерт у Доме култури, а кед же нє, найдзе ше даяки алтернативни способ.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)