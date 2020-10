Дзецом у Бамбию шедалки за бициґли од Совиту за транспорт општини Кула

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Спред совиту за транспорт општини Кула, його предсидатель Кароль Валка уручел шедалки за дзеци за бициґли до Предшколсей установи Бамби котри буду подзелєни родичом наймладших дзецох у цалим Бамбию.

Як визначел Валка, того року одлучели подзелїц шедалки за бициґли, а нє шедалки за авта як скорейших рокох, понеже жадали подзвигнуц свидомосц о еколоґиї а, медзи иншим, гварел же ше бициґли гонї обачлїво вецей.

Директорка ПУ Бамби Снежана Булатович подзековала на донациї локалней самоуправи и Совиту за транспорт, и потолковала же у яшелькових ґрупох у цалей їх установи, односно и у других населєних местох єст вкупно 167-еро дзеци, и же ше потрудза же би шедалки достали шицки дзеци, а кед же останє вишка, та буду опредзелєни за социялно загрожени дзеци, и тоти цо зоз вецейчлених фамелийох.

