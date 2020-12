Диґитални простор за тих цо „вискакую” зоз рамикох

У нашей заєднїци нє таке звичайне же би дахто отворел свой Ют’юб канал и вошол до приповедки власней продукциї. Заш лєм, єст и тих цо ше одшмелєли и рушели по тей драги. Медзи нїма и Михаил Рамач зоз Дюрдьова.

Ище док бул у новинарстве, Михаил замерковал можлївосци диґиталних платформох. Алє теди му то ище було барз далєке – знїмац за Ют’юб, поготов же єст и предрозсудки о ют’юберох. Медзитим, як ше з часом зявйовали рижни нови змисти, так виплївал и подкаст, та и вон почал о тим роздумовац, же би могол почац правиц интервюи, розгварки, алє баржей нєформалного типу.

– Перше ме прицагла любов ґу фотоґрафиї, вец то преросло и на видео, а искуства з радия и телевизиї ми барз помогли, то ми була основа. Кед сом престал робиц у медийох, прето же ме фах одведол на други бок, мушим припознац же ми новинарска робота наисце хибела – почина приповедку Михаил.

Було питанє часу кеди Михаил реализує свою идею, а права хвилька почац таку роботу була у чаше позарядового стану, кед мал досц шлєбодного часу.

Михаил свой Ют’юб канал наволал ,,Зоз главу и зоз становиском” (,,Главом и ставом”) прето же там мож послухац розгварки о цудзих искуствох и о людзох хтори дакус ,,вискакую” зоз узвичаєних рамикох же шицко красне, шицко супер. Просто, єст и людзох хтори нє маю таки красни животни приповедки, вони мушели дриляц свойо становиско и тото цо думаю и цо здумали, а же би ше им на концу удало витвориц, мушели буц упартейши як други. Михаил сцел указац яка то тота драга ,,од церня по гвизди”. А медзи иншим, тота назва описує и Михаила як чловека, бо тото цо дума, ма потребу на даяки способ и виповесц.

– Кед слово о инвестицийох, хтори нє таки дробни за нашо стандарди, вец шицки якош патриме перше ше добре презнац и розпитац. Та так и я зробел. Розпитовал сом ше ище теди, док сом робел у нашей телевизиї, медзитим, нєшка нам Ґуґл и Ют’юб даваю одвити на шицко. Так же шицко тото цо ме конкретно интересовало, як наприклад марки микрофонох, камери, або як ришиц даяки проблеми на терену же би то цо лєпше випатрало и звучало, и таки даяки ствари, сом пренашол на Ют’юбу – толкує Михаил.

ПРИОРИТЕТ БУЛА ДОБРА ПРИПОВЕДКА

Кед ше хаснує вецей опреми, вец лєгчейше реализовац задумку, а Михаилови на початку нє ишло лєгко. Досц импровизовал, цо ше нє указало як барз добре, алє як гвари, шицко то виволанє.

– Шицки, углавним, знаю цо нам треба кед сцеме знїмац видео. Треба нам єдна камера, єден микрофон, алє вшелїяк, було би лєпше кед би були гоч и два микрофони, або ,,бубици”, голєм єден екстерни знїмач, и то би у сущносци було то. Вшелїяк, було би добре кед бизме мали и додатне ошвиценє, алє кед го нє маме, знаходзиме ше як знаме. Требало пренайсц и одвитуюци локациї дзе бим могол знїмац интервюи. Вочи ми вишол клуб ,,Трема” у Новим Садзе, там сом часто знїмал. Даєдни интервюи сом робел и онлайн, цо було вельке виволанє з технїчного боку, алє на концу, вше шицко було добре – гвари Рамач.

Добри приповедки були Михаилови приоритет, та так и виберал особи зоз хторима будзе робиц розгварки.

– Нє мал сом намиру виберац познати особи за розгварки, нє жадал сом мац нїяку ексклузиву, алє просто сом сцел приказац приповедки у хторих було дацо окремне. Наймилши ми приповедки у хторих дахто зоз нїчого посцигнул дацо. Гоч тот перши сериял досц кратко тирвал, мушим ше похвалїц же ше дахто и сам явел же би сцел буц мой госц. Мило ми же було заинтересованих, же ше людзе и сами явяли, та медзи нїма були аж и людзе за одношеня з явносцу хтори сцели препоручиц своїх шпивачох, уметнїкох за хторих робя. Найчежша робота, у ствари, догвариц ше за розгварку, алє то просто состойна часц тей роботи. Наздавам ше же у будучносци, док моя емисия (канал) будзе кус познатша, будзе и векша заинтересованосц – гутори Михаил.

Госци на Михаиловим каналу були шпиваче, музичаре, ґлумци, уметнїки, спортисти, людзе зоз швета фитнесу. Но Михаил гвари же му нє важне же би то були познати людзе, алє тото цо векшину интересує,

а то як тоти познати сцигли до того цо маю нєшка и цо шицко посцигли у своїм живоце. Бешедовал и з людзми хтори пошли до швета, та и вони зоз Михаилом и шицкима патрачами и провадзачами подзелєли даєдни свойо искуства.

– Любел бим у будучносци мац ище розгварки зоз познатшима людзми, алє то нє пресудне. Цалком случайно и спонтано сом, як госцох у моєй емисиї, мал аж и Руснацох. Їх приповедки ми тиж були интересантни и думам же заслужели вецей медийней уваги – щиро гутори Михаил.

Тот проєкт здумал сам Михаил, цала задумка лєм його, алє вше люби чуц и цо други о тим думаю.

– Мушим повесц же нє було вельо коментари, алє и тоти коментари хтори сом достал углавним були позитивни и вшелїяк же ми то велька мотивация. Ясне ми же мой канал, можебуц, ище нє таки познати, так же сом знал же нє будзе такой вельо реакциї людзох, алє ми мило же по сам конєц того сериялу шицко ишло на горе и закончело ше, най так повем, у плусу. Можебуц ше дакому анї нє пачи тото цо я робим, алє шицки хтори починаю таку роботу, муша буц порихтани и на таке – приповеда Рамач.

Зоз каждей Михаиловей емисиї мож вицагнуц и поуку, а циль того каналу би бул направиц нови контакти и остац у контакту кед можебуц ситуация така же то нє мож.

– Кед робиме як новинаре, вец маме тото ексклузивне право бешедовац з людзми и дознац од нїх вецей о тим цо нас интересує. Попри тим, сцел сом вихасновац тото цо сом потераз научел и сцел сом у тим уживац. Думам же тота черанка искуствох, кед бешедуєце з даским у такей нєформалней атмосфери, вельо вредзи, прето же зме шицки ту дзешка на дружтвених мрежох, а вше менєй ше дружиме и вше менєй так, нєобовязно, бешедуєме – щиро приповеда Михаил.

КАЖДЕ ИСКУСТВО ДРАГОЦИНЕ

Михаил би могол видвоїц даєдни стретнуца и приповедки, алє нє по мену и презвиску, як вон гвари, алє по тим же яке було його чувство кед ше закончела розгварка. Кажде искуство драгоцине, и гевто дзе ше ужива, а и тото дзе ше новинар, або ют’юбер, або подкастер баржей муши намагац вицагнуц тоту приповедку хтору сце представиц. Михаилови кажде стретнуце и кажда розгварка було уживанє.

– Мушим припознац же гоч кельо тото цо робим уживанє, то вимага наисце вельо часу. Попробовал сом през тидзень положиц два видеа, алє то, просто, було нєвиводлїве, прето же ше перше мушиш порадзиц зоз собешеднїком кеди ше зидзеце, порихтац ше за тоту розгварку, потим шлїдзи монтиранє, так же ше указало же єдна емисия у тижню цалком достаточна – закончує Рамач.

Михаил ма и Фейсбук профил зоз назву ,,Зоз главу и зоз становиском” и там обявює и наявює розгварки и на таки способ сце зацикавиц шицких патрачох. У тей хвильки, пре мало шлєбодного часу, Михаил ма павзу, кед слово о знїманю за його Ют’юб канал. Но, вшелїяк же планує предлужиц знїмац, бо то йому и релаксация, и уживанє. Нови идеї ше зявюю, алє тераз є у фази набавяня новей опреми за знїманє, роби на модернизациї, же би тото цо вон роби заш лєм кус лєпше випатрало, звучало, а вшелїяк, глєда и нових интересантних госцох за розгварки. Вон вше заинтересовани за нови идеї, нови познанства, та, як и сам гвари, вше треба буц отворени за добру розгварку, поготов з нами, Руснацами, нєт нас вельо, алє углавним маме цо повесц.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)