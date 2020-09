ЖАБЕЛЬ – Внєдзелю, 20. септембра, на жабельским гиподрому отримане перше и єдине тогорочне дринґацке обеговaнє.

Традицийне обегованє на коньох орґанизує Клуб коньох „Жабель” котри основани пред седемдзешат роками.

У дзевец дринґацких обегованьох участвовали коло 80 конї чийо власнїки зоз цалей Сербиї, а дзешецеро зоз општини Жабель.

У осмим обегованю перше место и златни погар освоєл Жабельски адут „Atus Love“ чий власнїк Милан Пришич. Награда була пенєжна и виношела 2.500 евра.

