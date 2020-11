Дньово помедзи двацец и трицец новоинфицировани особи

ЖАБЕЛЬ – У Дому здравя Жабель, у централизованей амбуланти за респираторни инфекциї, за пациянтох котри маю симптоми инфекциї орґанох за диханє, односно у ковид-амбуланти у прешлим тижню потераз, а од кеди преглашена пандемия, нєзапаметано шидко поросло число новоинфицированих особох.

У жабельскей општини просекова старосц инфицированих спод штерацец роки, а найвецей ище вше, од початку пандемиї, особи помедзи двацец пейц и штерацец роки.

У тим тижню мож повесц же просеково дньово реґистровани помедзи двацец и трицец новоинфицировани особи. Прето директор Дома задравя Жабель др Никола Якиш апелує же би шицки були одвичательни, же заражених од вируса єст вше вецей и же єст досц приклади дзе шицки члени фамелиї инфицировани.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)