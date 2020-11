ДЮРДЬОВ/ЖАБЕЛЬ – Здруженє женох Олория з Дюрдьова у обидвох дньох того викенду з нагоди дзешец рочнїци од снованя Здруженя и Дня општини Жабель орґанизує святочну програму Днї толеранциї Шайкашкей.

На соботу, 7. новембра, на 19 годзин, у голу Месней заєднїци Дюрдьов будзе отворена вистава старих сликох Дюрдьова, шпивац будзе Шпивацка ґрупа Василис, Мария Сеґеди будзе гуториц свойо стихи, а Лїляна Цвиянович нар. Колбас наступи зоз скечом. Шицки учашнїки зоз Дюрдьова.

Ютредзень, на нєдзелю, 8. новембра, тиж на 19 годзин, у Ресторану Наша ловарска приповедка у Жаблю будзе виведзена иста програма, а приключа ше Хор Пасторала зоз Жаблю и шпивач Петар Закамарок зоз КУД Калина зоз Индїї.

Програма у Дюрдьове будзе на сербским и руским язику, а у Жаблю и на українским.

