Добра борба Владимира Ґубаша

БАНЯ ЛУКА – Наш млади боксер Владимир Ґубаш указал добру борбу процив Амира Хусетовича зоз Босни и Герцеґовини, всоботу 10. октобра, на седемнастим Турниру Велїканє Славиї у Баня Луки на котрим, окрем зоз Сербиї, участвовали и боксере зоз Републики Сербскей, Босни и Герцеґовини, Горватскей, Чарней Гори и Кипра.

Пре епидемиолоґийну ситуацию Турнир бул отримани без патрачох, у очежаних условийох, бо боксере под час борбох, окрем ручнїкох, нє шмели хасновац анї воду. И попри тим, шицки учашнїки дали шицко од себе же би борби були интересантни и напарти.

Так и Владимир Ґубаш, репрезентативец Сербиї, указал єдну оштру, динамичну и интересантну борбу процив свойого процивнїка зоз Босни и Герцеґовини Амира Хусетовича и заслужено го победзел и так зазначел ище єден успих у своєй боксерскей кариєри.

