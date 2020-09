Добре бависко, алє лєм єден бод

КОЦУР – У Подручней лиґи Суботица, ФК „Искра” зоз Коцура, всоботу у рамикох седмого кола, у Торньошу, зоз истоменову екипу одбавела нєришено 1:1

Искра на госцованю у Торньошу, гоч без даскелїх стандардних бавячох, одбавела єдно добре бависко, прейґ Душана Бокана пришла до предносци, алє нє витримала до конца, домашнї вихасновали єдну шансу и виєдначели резултат.

После седем одбавених колох Искра на єденастим месце на таблїчки зоз 7 освоєнима бодами.

У шлїдуюцим колє до Коцура приходзи лидер на таблїчки, екипа ФК „Препород” зоз Нового Жедника.

