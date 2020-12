Добри резултати на концу єшеньскей часци першенства

РУСКИ КЕРЕСТУР – Рукометаше керестурского Русину концом новембра закончели першу часц змаганя у Трецей рукометней лиґи сивер „Сивер”.

З оглядом же у Лиґи було седем екипи, одбавени шицки шейсц кола, зоз чим єшеньска часц закончена.

Як побиднїк, Русин закончел три змаганя, три змаганя страцел, а зоз 6 бодами Русин на таблїчки дзелї од 3. по 5. место.

Од младих Русиновцох, у тей часци першенства, найефикаснєйши були шлїдуюци бавяче – Славко Гербут дал 33 ґоли, Филип Орос 28, Филип Тома 26, Борис Югик 18, Иван Рац 14, Владислав Салаґ 12, Михайло Мудри 10, Неманя Стойков 10, Виктор Микита 8, Иґор Варґа 3, Давор Хома 3 и Стефан Дюрко 1.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)