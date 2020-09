ДЮРДЬОВ – На фодбалским терену „Бачка“ внєдзелю, 20. септембра, одбавенe першенствене змаганє 7. кола у Дюрдьове, а змагали ше ФК „Бачка 1923“ зоз Дюрдьова и ФК „Гайдук“ зоз Чуроґу.

Побиду зоз двома ґолами розлики однєсол домашнї клуб, а ґоли посцигли Тривунович Деян у 34. минути и Тривунович Душан у 42. минути.

Змаганє отримане без публики и по шицких пропозицийох за тот ступень змаганя.

