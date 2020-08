Доми у Новим Садзе порихтани, после нового конкурсу нови правила

НОВИ САД – Шицки 10 обєкти за змесценє студентох у Новим Садзе пририхтани. Зробена комплетна дезинфекция, дератизация и шицки мири котри препоручело ресорне министерство, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини. Ище вше важа правила од марца хтори подрозумюю маски, дезобариєри, дистанцу, а после нового конкурсу од 15. септембра очекую ше и нови.

Од 3.064 студентох, 40 одсто уж сцигли до домох. Як гваря, на правила пре пандемию ше уж звикли, алє на тоти хтори ше одноша на испитни роки – нє.

„Спред каждого обєкту стоя дезобариєри дзе студенти, кед уходза, муша стануц же би ше дезинфиковала їх обуй, до обєкту нє можеце войсц без маски. Ми у тим смислу обезпечели у єдней хвильки 46.000 маски же би тот хто нє ма вжал на портирнїци. Обезпечени и защитни рукавици и дозери за руки. Шицки столи у учальньох достаточно роздвоєни”, сообщел Стева Лазаревич, помоцнїк директора за змесценє Студентского центру Нови Сад.

Кажди дзень число студентох у домох будзе вше векше, а нови конкурс за бруцошох плановани од 1. по 15. септембер. По теди ше очекую и нови препоруки и нови упутства за роботу студентских домох алє, як гваря у управи, дальше функционованє найбаржей будзе завишиц од студентох.

