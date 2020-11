РУСКИ КЕРЕСТУР – Дом култури Руски Керестур (ДКРК) од тей єшенї ма свой сайт, а найсц го мож на тим линку.

Окрем основних информацийох о тей установи, поставя ше и збуваня хтори вона орґанизує, а вистки и други податки мож пречитац на руским и сербским язику.

На сайту ДКРК, хтори водзи Янко Тома, односно його аґенция Info net, мож найсц и фото ґалерию, як и видео материяли.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)