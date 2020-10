Дом култури Руски Керестур, Явни конкурс за директора

РУСКИ КЕРЕСТУР ‒ Пияток, 23. октобра, Дом култури Руски Керестур розписал Явни конкурс за вибор и менованє директора тей установи. Конкурс тирва 10 днї од дня обявйованя.

Попри зоз Законом утвердзених условийох, кандидат муши сполньовац и даскельо общи условия – високе образованє VII ступня, найменєй пейц роки роботного искуства у обласци култури, активне знанє руского язика, потвердзенє же є нєосудзовани за виновни дїла. Кажди кандитат треба же би предложел план роботи и розвою Установи.

Прияви треба посилац на адресу: Дом култури (за Конкурс), Русинска 75, 25233 Руски Керестур.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)