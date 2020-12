Достали РТҐ и ултразвучни апарат

ШИД – Дом здравя достал од Покраїнского секретарията за здравство нови рентґен апарат у вредносци седем милиони динари и ултразвучни апарат у вредносци три милиони динари.

З тей нагоди Дом здавя вовторок нащивел предсидатель Општини Шид Зоран Семенович зоз сотруднїками хтори вєдно з директором Дома здравя др Крстом Курешом подзековал АП Войводини на так вредней донациї.

РТҐ апарат Дом здравя достал после 30 рокох, а ултразвучни апарат после 17 рокох. Тоти апарати барз значни у потребних анализох под час тирваня пандемиї вируса корона.

