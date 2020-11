НОВИ САД – Пре преселєнє и пременку адреси, администрация Новинско-видавательней установи „Руского слова” у Новим Садзе за оглашки и предплату будзе хасновац дочасове число телефона 021/3020-167.

После ришованя питаня телекомуникацийох, будзе врацене старе число телефона администрациї (021/6613-697).

Администрация Новинско-видавательней установи „Руского слова” у Новим Садзе роби од 9 по 14 годзин.

О шицких пременкох будземе вас благочасово информовац.

