До ДЗ „Нови Сад” сцигли 21 000 дози вакцини процив ґрипи, на штварток почина вакцинованє

НОВИ САД – До Дому здравя „Нови Сад” сцигли 21 000 дози вакцини процив ґрипи. Од нєшка, 30. септембра, почнє и дистрибуованє до шицких обєктох, а наявене же вакцинованє почнє на штварток, 1. октобра, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Того року обезпечени вецей як пол милиони вакцини процив ґрипи котри за шицих гражданох буду безплатни.

У цалим швеце основна стратеґия за борбу процив ґрипи подрозумює хаснованє тритипней, инактивованей „СПЛИТ” вакцини. Шветова здравствена орґанизация за кажду сезону ґрипи препоручує состав вакцини хтори єдинствени за цали швет и завиши од актуалних вирусох.

Сезонску вакцину треба же би прияли особи старши од 6 рокох хтори маю хронїчне поремеценє кардиоваскуларней и плюцовей системи, диябетес, охореня покруткох и печинки, кревово хороти, малиґни хороти, имунодефициєнцию и ХИВ.

Окреме значне же би вакцину прияли особи старши од 65 рокох, шицки особи хтори пребуваю, лєбо робя у ґеронтолоґийних центрох и установох социялней защити, особи заняти у здравствених установох и явних службох.

При ваготних женох вакцинованє ше розпатра од другого триместру ваготносци, о чим ше треба консултовац зоз ґинеколоґом. Женом хтори маю звекшани ризик од компликацийох кед ше инфицирую зоз ґрипу ше препоручує вакцинованє, без огляду у хторим су стадиюму ваготносци, алє о тим ше тиж треба консултовац зоз ґинеколоґом.

