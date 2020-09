До хотара по новей драги

ҐОСПОДЇНЦИ – У тижню за нами почали роботи на ушорйованю хотарскей драги у Ґосподїнцох. Роби ше о новим моделу ушорйованя хотарских драгох, такволана цементна стабилизация драгох котра робена и влонї, и котра ше указала як добра.

Вредносц тих роботих виноши вецей як 10 милиони динари, а роботу финансовал Покраїнски секретарият за польопривреду и Општина Жабель.

Роботи плановани за шицки штири места тей општини, та ше после Ґосподїнцох планує ушориц драги у жабельским, дюрдьовским и чурожским хотаре.

