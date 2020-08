До Школи по розпорядок 31. авґуста

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре першей и пиятей класи Основней и першей класи Штреднєй школи „Петро Кузмяк”, на пондзелок, 31. авґуста, маю пойсц по розпорядок годзинох за наступни школски рок, а други го достаню прейґ вибер ґрупох.

По словох директорки Школи Хелени Пашо Павлович, наймладши школяре першей класи зоз своїма родичами до найновшого школского будинку маю присц на 15 годзин дзе их приму учительки Ясмина Сабадош и Любица Бучко.

Школяре пиятей класи по розпорядок маю присц тиж 31. авґуста, алє на 16 годзин, ґу оддзелєнским старшином Кристини Молнар и Деянови Бучкови, док штредньошколцох на 17 годзин дочекаю оддзелєнски старшинове Люпка Малацко, Леона Сабо и Драґана Ґачеша.

Шицки три схадзки буду отримани на отвореним у школским дворе зоз защитнима мирами, а цала Школа пририхтана за початок и почитованє предвидзених здравствених мирох пре Ковид-19. О шицких мирох буду упознати и школяре першу годзину перши наставни дзень.

Порядна настава почина 1. септембра, як и предлужене пребуванє, а по вибраним моделу, основна школа цала зоз наставу у школи, а штредня зоз комбиновану, цо значи же школяре наставу буду провадзиц тидзень у школи, а тидзень з дому он-лайн.

