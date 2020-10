Драмски мемориял и Ружа заш лєм буду отримани

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни 52. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї будзе отримани од 15. по 18. октобер, а 59. Фестивал рускей култури „Червена ружаˮ будзе 31. октобра – одлучене 6. октобра на позарядовей схадзки Управного одбору Дому култури Руски Керестур и Орґанизацийного одбору Фестивалох.

На схадзки спредз понїщена скорейша одлука тих целох о нєотримованю двох фестивалох у тим року, алє як преценєне, здобули же условия же би ше их заш лєм отримало у вименєней и прилагодзеней форми.

Так, Драмски мемориял на репертоару перши три днї будзе мац видео-проєкциї скорейших витвореньох РНТ-а, то представи „Кинґ-конґˮ, „Зборне местоˮ и „Национална страґедияˮ. Остатнї дзень будзе премиєрно виведзена монодрама „Сон шмишного чловекаˮ Ф. М. Достоєвского у режиї Владимира Надя Ачима, а у виводзеню Мирослава Малацка.

Фестивал „Червена ружаˮ тиж будзе мац цалком вименєну форму и будзе отримана як ревиялни концерт. Учашнїки буду лєм з Руского Керестура – Вельки народни оркестер Дому култури зоз солистами виведу народни композициї, а потим млади керестурски музичаре наступя зоз забавнима шпиванками зоа скорейших „Ружохˮ. Програма ше будзе преношиц на живо прейґ дружтвених мрежох, а познєйше знїмок будзе положени и на Ют’юб каналу Дому култури.

У сали Дома култури на обидвох фестивалох годно присуствовац огранїчене число публики, тє. лєм 130 патрачох, и зоз почитованьом шицких предвидзених защитних мирох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)