Драмски мемориял и „Червена ружа” заш лєм нє буду отримани

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Управного одбору Дома култури Руски Керестур отриманей у преширеним составе зоз предсидателями фестивалох Драмски мемориял „Петро Ризнич Дядя” и „Червена ружа”, и зоз предсидателями комисийох тих двох фестивалох, одлучене же тогорочни Драмски мемориял и „Червена ружа” нє буду отримани.

Фестивали ше одклада пре актуалну ситуацию зоз вирусом корона, з тим же представи хтори були заплановани за тогорочни Драмски мемориял буду виведзени на Мемориялу шлїдуюцого, 2021. року.

З другого боку, „Червена ружа” нє будзе отримана у такей форми як потерашнїх рокох, алє єдна часц того Фестивалу, точнєйше „Червене пупче”, будзе отримане у видео форми.

Як гварене на схадзки, задумка така же би ше у наиходзацих дньох вибрало даскельо дзецински композициї зоз прешлих „Пупчох” за хтори ше потим направи компютерску анимацию, а хтори би потим по конєц рока були положени на на Ют’юб канал Дома култури.

