Древени дзвон и место за урни

НОВЕ ОРАХОВО – На теметове у Новим Орахове ше тих дньох закончує мурованє местох за урни и памятнїк, на хторим буду виписани мена погинутих валалчаньох у шицких дотерашнїх войнох. Средства обезпечени зоз месного самодоприносу и з локалней самоуправи.

Попри тих роботох, у Месней заєднїци одлучели же би ґу тому месту за урни положели и дзвон на древених слупох, хтори дакеди стал на штред валала.

После Другей шветовей войни дзвон скапал, а древени слупи зоз центру валала однєшени до двора єдного Ораховчаня, и у ньго су до нєшка зачувани. Правда, час го знїщел, алє древени слупи мож заменїц и положиц на нїх дзвон, хтори будзе дзвонїц на теметове кед хованє.

