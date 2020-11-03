Друге видео стретнуце на роботньох Руского слова зоз писательом Тодетом Николетичом

НОВИ САД – Друге видео стретнуце зоз писательом Тодетом Николетичом отримане за учашнїкох на проєкту Едукация руских писательох за дзеци – Роботнї и сликовнїци.

Розгварку зоз Николетичом водзела одвичательна редакторка часописа за дзецу Заградка Мелания Римар, а знїмок доступни нє лєм учашнїком у креативних роботньох, алє и за явносц на линку: https://www.youtube.com/watch?v=M1Nz-TZahaY&ab_channel=FOTORuskeslovo

У креативних роботньох, котри тирвали од юния по авґуст участвовали понад 20 особи, углавним активни авторки/е котри пишу поезию и прозу за дзеци и одроснутих по руски, алє и нови авторки/е котри робя з дзецми, або по тераз нє обявйовали свойо твори за дзеци. Активни у писаню були 10 авторки, котри написали и послали 110 твори на тему Фарби и Родзини.

Резултат роботньох будзе сликовнїца за дзеци по руски у двох кнїжочкох Фарби и родзини, од єдного по седем роки возросту, котра будзе обявена у новембру у рамикох видавательней дїялносци НВУ Руске слово.

Тот проєкт реализовани зоз финансийну потримовку Буджетского фонда за национални меншини Министерства державней управи и локалней самоуправи.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)