НОВИ САД – Пияток, 4. децембра, Дружтво за руски язик, литературу и културу означело 50-рочнїцу од снованя у рамикох 30. дньох Миколи М. Кочиша.

Рочнїца, пре ситуацию зоз пандемию и почитованє предписаних мирох, отримана як конференция за новинарох у просторийох НВУ Руске слово и Заводу за културу войводянских Руснацох (Футожска 2/III), а з тей нагоди промововане и 25. число часописа Studia Ruthenica.

На конференциї предсидателька УО Дружтва Блаженка Хома Цветкович и Ирина Папуґа пречитали винчованки зоз хторима почитователє Дружтва винчовали ювилей. Потим Хома Цветкович здогадла же як ше робело на початку кед Дружтво основане и на успихи яки посцигнути за шицки тоти роки, алє и шлїди хтори остали и по хторих терашнє руководство предлужи робиц.

Ирина Папуґова бешедовала вецей о активносци Дружтва у остатнїх рокох, а тиж представела и найновше виданє Зборнїка роботох Студиа Рутеника у хторим обявени коло 400 жридлово руски народни писнї.

У рамикох означованя 50-рочнїци предвидзене було и отримованє 6. Науково-фахового сходу под назву „Руски язик, литература, култура, просвита и публицистика”, за хтори 23 авторе послали 24 роботи и 6 кратки приповедки. Понеже рижни змисти буду у знаку ювилею цали рок, так и шицки роботи буду обявени у Зборнїку роботох Студиа Рутеника, число 26, 2021. року, бо пре епидемию нєт условия за отримованє явного сходу.

