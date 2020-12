РУСКИ КЕРЕСТУР – Месна заєднїца Руски Керестур того року пре позарядову ситуация, яка у општини Кула, тє. пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию одлучела на иншаки способ орґанизовац Дїда Мраза, так же пакецики будзе розношиц по обисцох. Пакецики годно уплациц у Месней заєднїци од 14. по 25. децембер у чаше од 7–14 годзин, а пакецик кошта 500 динари.

Так того року нє будзе традицийней програми у Доме култури и дочек Дїда Мраза, алє голєм дзецом нє будзе прикрацена радосц дарованя.

