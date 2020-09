Екипа емисиї „З Тамару у акциї” нащивела Керестур

РУСКИ КЕРЕСТУР – Екипа популарней ТВ емисиї „З Тамару у акциї”, хтора помага социялно загроженим фамелийом, вчера нащивела Руски Керестур и зняла прилоги з хторима представи руску националну заєднїцу.

Авторка емисиї Тамара Ґруїч виявела за Рутенпрес же у рамикох знїманя емисиї у Сивцу, дзе тих дньох помагаю обновиц дом єдней фамелиї, нащивели и „нєурядову” престолнїцу Руснацох у Сербиї же би голєм часточно представели руску заєднїцу, єй историю, обичаї и културу.

За тоту нагоду екипа нащивела и зняла прилоги у будинку Замок, тє. у музейней збирки, у шедзиску Националного совиту, а тиж нащивела и найстаршу хижу о хторей ше стара НС. Домашнї им були предсидателька Туристичного здруженя Любица Няради и предсидатель Вивершного одбору Националного совиту Руснацох Желько Ковач.

Вони ТВ екипи представели Руснацох и їх живот на тих просторох, а з тей нагоди у народним облєчиве була облєчена и Нярадийова и три млади дзивки – Адриана Надь, Клара Катрина и Кяра Будински.

Емисия „З Тамару у акциї” емитує ше на явним сервису Радио-телевизиї Сербиї кажди пияток на 21 годзин.

