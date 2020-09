Екипа зоз Руского Керестура однєсла побиду

ДЮРДЬОВ – Вчера, 27. септембра, на Єґрички у Жаблю у орґанизациї 29. Спортских бавискох „Яша Баков“, отримане змаганє у лапаню риби на дуґов.

На змаганю участвовали пейц екипи: „Коляк“ зоз Руского Керестура, „РКЦ“ зоз Нового Саду, „Папивинґ“ зоз Вербасу, КУД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова котри мали два змагательни екипи.

Найвецей риби налапала екипа „Коляк“ зоз Рского Керестура и завжала перше место, друге место завжала екипа зоз Нового Саду, треце екипа „Папивинґ“ зоз Вербасу, а штварте и пияте место два екипи зоз Дюрдьова.

Шлїдуюце змаганє здруженя Спортских бавискох „Яша Баков“ плановане у шаху у Руским Керестуре.

