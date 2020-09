Екипа школи „Петро Кузмяк” на Националним дебатним турниру

БЕОҐРАД – Штредня школа „Петро Кузмякˮ зоз Руского Керестура 19. септембра участвовала у проєкту Odyssey Oxford Debates for youh in Science education у сотруднїцтве зоз Центром за промоцию науки, котри отримани на Биолоґийним факултету Универзитета у Беоґраду.

Циль турниру бул же би ше штредньошколци упознали зоз форматом дебати на науково теми, а материяли прилагодзени їх возросту витворели рижни институциї зоз Польскей, Естониї и Греческей.

Школяре школи зоз Руского Керестура на тим турниру дебатовали о социялних мрежох як средству за ученє, а тиж так и о штучней интелиґенциї. У екипи були Теодора Станич, Аня Трифунович, Николина Коджич, Мария Горняк и Матеа Джуджар.

Гоч то було перше таке искуство, школярки ше добре знашли и їх дебатованє було замерковане. За дебату их рихтала професорка математики Наталия Будински, а зоз нїма до Беоґраду пришла и професорка Любка Бодваньски Петкович. И на тот способ предлужене уж вецейрочне сотруднїцтво керестурскей Школи и Центру за промоцию науки.

Попри керестурскей школи участвовали и 6., 7. и 14. беоґрадска ґимназия, Перша краґуєвацка, Ґимназия ‘„Светозар Маркович’” зоз Нишу, Економска штредня школа зоз Панчева и Електротехнїчна школа зоз Беоґраду.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)