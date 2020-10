Епидемиолоґийна ситуация нєсиґурна

НОВИ САД – Хвилькова епидемиолоґийна ситуация у Войводини нєсиґурна. По остатнїх податкох, у Войводини реґистровани 195 случаї зарази, од того у Новим Садзе 68 заражених. Подобне и у других городох Войводини, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

– Найвецей хорих єст медзи роботно активну популацию, а цо ше дотика школярох и дзецох, од початку школского року реґистровани лєм штири случаї у основних и два у штреднїх школох. Гевто цо важне то же вирус нє достали у школох алє у фамелиї, гвари за РТВ епидемиолоґ Института за явне здравє Войводини Миолюб Ристич.

Як ришел Крижни штаб, мира обовязного тестированя и далєй важи за шицких котри приходза зоз Горватскей, Сиверней Македониї, Болгарскей и Румуниї, шицки други муша поробиц такволани тест самопреценьованя. Здрави особи по приходу треба же би були под надпатрунком 10 днї, после того нєт тестированя кед нє було нїяки симптоми, надпомина епидемиолоґ Ристич.

