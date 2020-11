ВЕРБАС – Штварток, 5. новембра, Штаб за позарядово ситуациї општини Вербас отримал схадзку на котрей розпатрана актуална епидемиолоґийна ситуация у општини Вербас пре коронавирус, преноши општински сайт.

Як наведзене у сообщеню команданта Штабу за позарядово ситуациї ОВ Предраґа Роєвича, Штаб оценєл же хвилькова епидемиолоґийна ситуация у вербаскей општини стабилна.

Пре звекшане число инфицированих зоз вирусом корони у окруженю и векшого епидемиолоґийного ризику за здравє гражданох, Штаб за позарядово ситуациї општини Вербас апелує на гражданох вербаскей општини же би почитовали и запровадзовали шицки принєшени мири у цилю превенциї и зопераня дальошо ширеня вирусу Ковид-19.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)