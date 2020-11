Епидемиолоґийна ситуация у Войводини чежка зоз тендецию погоршаня

ВОЙВОДИНА – Институт за явне здравє Войводини вчера сообщел же ше епидемиолоґийна ситуация у покраїни може охарактеризовац як барз чежка зоз тендецию дальшого погоршаня.

Хвильково у АП Войводини реґистровани 15.651 активни случаї инфекциї на ковид-19, а у шпитальох ше находза 1.335 особи.

Здравствени установи барз обтерховани зоз числом пациєнтох, а окреме чежка ситуация пре факт же 681 роботнїк у здравственей системи охорел од того вирусу.

Окреме чежка ситуация на териториї цалого Южнобанатского округу, як и у Сримскей Митровици, Зренянину, Кикинди, Суботици и Зомборе.

Найчежша ситуация у Новим Садзе пре вельо пациєнтох зоз барз чежку клинїчну слику и числом охорених хтори преходзи капацитети цо потераз хасновани у борби процив пандемиї.

Прето прешлого викенду за ковид-пациєнтох опредзелєни и Институт за плюцово хороти Войодини у Сримскей Каменїци, а за два днї пополнєти два трецини капацитету.

Прето Институт апелує на гражданох Войводини же би були одвичательни и же би ше строго притримовали препоручених епидемиолоґийних мирох.

