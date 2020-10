Епидемиолоґийна ситуация у Войводини нєсиґурна

ВОЙВОДИНА – Институт за явне здравє Войводини и далєй оценює епидемиолоґийну ситуацию у Войводини як нєсиґурну зоз тенденцию погоршаня, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Число хорих од Ковиду-19 на териториї Войводини два раз векше у одношеню на прешли тидзень. Пондзелок реґистровани 86 нови случаї, а нєвигодне и тото же ше звекшує и число госпитализованих.

Тераз єст 516 активни случаї, найвецей у Новим Саду – 246, цо тиж два раз вецей у одношеню на прешли тидзень.

Активни случаї єст у 36-ох зоз 45 войводянских општинох, а медзи хорима доминує роботно активне жительство, сообщел Институт за явне здравє Войводини.

